Suspenden el canal oficial de Donald Trump en Twitch

Por si no lo sabías, Twitch ha estado reforzando sus medidas de seguridad y comportamiento después de que varios usuarios solicitarán que la plataforma tomara cartas en el asunto hacia los streamers acusados de acoso sexual y en general, un comportamiento indeseable. Uno de los afectados por esta ola de banneos fue el mismísimo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora tiene su cuenta suspendida.

Una suspensión y un ban no son la misma cosa, por lo que se desconoce cuándo se reactivará el canal de Trump. Por medio de una declaración para IGN, un vocero de Twitch dijo lo siguiente respecto a sus suspensión:

De acuerdo con Twitch, estos son los comentarios por los cuales se suspendió la cuenta de Trump. El primero de ellos fue hecho en 2016 durante su campaña presidencial:

“Cuando México envía a su gente, no envían a los mejores. No te mandan a ti. No te mandan a ti. Envían gente con muchos problemas, y están trayendo esos problemas a nosotros. Traen drogas. Traen crimen. Son violadores. Y algunos, asumo, son buenas personas. Pero yo he hablado con los guardias de la frontera y ellos me han estado diciendo lo que llega. Y es sentido común. Es sentido común. No están mandando a la gente adecuada.”