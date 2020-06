Ubisoft ya está trabajado en su propio battle royale y podrás jugarlo pronto

Tal parece que el quinto juego AAA de Ubisoft para 2020 ha sido revelado. En la madrugada del día de hoy, Rod Breslau, periodista especializado en eSpors y el mundo de los streamings, filtró la revelación de Hyper Space, un battle royale gratuito desarrollado por Ubisoft, y horas después la compañía francesa confirmó la existencia de este título con una página como teaser.

La página de Hyper Space nos adelanta que el próximo jueves 2 de julio veremos los primeros gameplays de este título. El juego está siendo desarrollado por Ubisoft Montreal, conocidos por su trabajo en la serie de Assassin’s Creed y Rainbow Six Siege.

Hyper Space será un juego gratuito y estará disponible primero en PC y más tarde en consolas, y eventualmente contará con crossplay. La próxima semana, de acuerdo con Breslau, comenzaría una beta cerrada, “con una beta abierta y el lanzamiento completo del juego el 12 de julio”.

Sources: Hyper Scape is a free to play BR FPS set in a futuristic virtual world for both PC and consoles with the console launch coming later this year including crossplay. Hyper Scape goes into closed beta next week with open beta and full launch of the game on July 12th pic.twitter.com/gUURbvo1N3

— Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 29, 2020