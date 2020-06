Conoce más sobre las nuevas bestias robóticas de Horizon Forbidden West

Hay muchas cosas que hacen de Horizon Zero Dawn una experiencia muy especial, pero una de las más icónicas es su gran variedad de criaturas robóticas. Este peligroso mundo está dominado por máquinas que simulan a dinosaurios y otros animales, por lo que no debería haber sido muy sorprendente que Guerrilla Games añadiera nuevas para la secuela.

Su tráiler de revelación nos dio nuestro primer vistazo a estas nuevas bestias, aunque hasta ahora no teníamos más detalles sobre ellas. Afortunadamente, sus desarrolladores nos han compartido más información que seguramente te interesará si piensas jugar Horizon Forbidden West.

Meet the Machines!

The amphibious Shellsnapper can dig itself in and lie dormant for days or even weeks, allowing its impenetrable shell to become covered by the surrounding foliage. #HorizonForbiddenWest #BeyondTheHorizon pic.twitter.com/LURWbqDgVp

— Guerrilla (@Guerrilla) June 25, 2020