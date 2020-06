Así se vería un PlayStation 5 edición especial de Horizon Forbidden West

El diseño oficial del PlayStation 5 es una hoja en blanco en donde los fans de Sony tienen la oportunidad de plasmar sus ideas para una consola edición especial. En el pasado vimos este concepto con un PS5 de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, y ahora un apasionado fan nos ofrece su visión para un PlayStation 5 edición especial de Horizon Forbidden West.

El usuario POPeART en Twitter recientemente compartió un diseño bástate espectacular de un PS5 edición especial de Horizon Forbidden West, en donde el DualSense y la consola logran plasmar un conflicto entre la tecnología y la naturaleza. Ambas piezas poseen elementos que demuestran un mundo metálico dañado por el paso del tiempo y por algunos ataques de animales salvajes.

Another @PlayStation #PS5 fun fan art for #HorizonForbiddenWest and the amazing @Guerrilla games well done and good luck with everything guys #Xboxpope #PlayStation5 #horizonzerodawn2 pic.twitter.com/d6UxK9hV32

— POPeART (@XboxPope) June 28, 2020