Así de nostálgico lucía el primer comercial de Dragon Ball para TV

Han pasado más de 30 años desde que Dragon Ball estrenó su primer episodio, y vaya que la saga ha evolucionado desde entonces. Si al igual que muchas otras personas allá fuera tú también creciste viendo este anime, entonces no puedes perderte de su primer comercial en TV que te dará toda la dosis de nostalgia que necesitas.

El primer episodio de Dragon Ball debutó en 1986 en Japón, poco después de que el anime Dr. Slump llegara a su fin. La obra de Akira Toriyama se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, y la serie es de las más populares entre la cultura pop de hoy en día. Para recordarte lo mucho que ha progresado Goku, acá puedes ver su primer comercial para televisión, cortesía del usuario Brady Hartel en Twitter:

First ep. preview for DragonBall that originally aired after the last episode of Dr. Slump. I re-edited this 10 years ago using HQ DVD footage and a vidcap as a ref. You can see my early obsession with recreating all the titles and everything as accurately as possible, ahahahaha. pic.twitter.com/oNdOFkNfLS

