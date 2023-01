Surgen rumores sobre el actor que podría ser el nuevo Superman

Hace algunas semanas atrás se confirmó algo triste para los fanáticos de DC, dado que Henry Cavill emitió un comunicado en sus redes sociales afirmando que ya no seguirá interpretando a Superman. Esto debido a la nueva dirección que quiere llevar James Gunn con dicho universo, y tras esto, la gente se ha preguntado quién será el suplente de tan conocido actor.

Ahora, han surgido nuevos rumores esparcidos por Deuxmoi quienes mencionan que el nuevo favorito ya estaría seleccionado, sería cierto actor australiano que salió en una comedia de Netflix y ahora está con HBO. Ese sería ni más ni menos que Jacob Elordi, quien participó en la película de The Kissing Booth, así como en la serie de Euphoria.

Vale la pena mencionar, que esto se trata de un rumor esparcido en las redes, por lo que no debe tomarse como 100% real. Sin embargo, Deuxmoi tiene buena reputación, dado que fue de las primeras fuentes en mencionar que Lady Gaga iba a estar presente en Joker 2, mucho antes del anuncio oficial por parte de Warner Bros. Pictures y DC Cómics.

Ante esta declaración en redes, los fanáticos no se han quedado callados, por lo que ya mencionaron si valdría la pena que este actor haga el papel de Superman. Aquí algunos de ellos:

Antes de que alguien entre en pánico: lo más probable es que sea su agente, quien hizo lo mismo hace meses afirmando que estaba listo para Bond (hizo una audición, claro, pero Aaron Taylor Johnson obtuvo el papel). Jacob está audicionando al 100%, eso no significa que Gunn y Safran lo quieran.

El es bueno . Def tiene habilidades de actuación, tiene la estructura y la personalidad para ello. Sin embargo, hay otros actores con un parecido más cercano al papel. Realmente no se parece a Superman ahora que lo miro.

Siento que Jacob Elordi es una opción realmente segura y obvia para Superman. Se parece a Superman y tiene la altura y la constitución para ello. Pero es un poco aburrido. Siento que James Gunn va a pensar más fuera de la caja. Si miras el casting de Star Lord, nadie habría pensado en Andy de Parks and Rec. Jacob Elordi es demasiado estándar para James Gunn IMO. Podría estar equivocado. Además, creo FUERTEMENTE que Gunn está dirigiendo esta película. Simplemente no lo veo pasando su guión a otro director.

Deténganse por favor, no

Por ahora, no se ha confirmado quién tendrá el papel de tan importante papel de la plantilla de DC, pero es posible que las noticias se revelen un poco más tarde mediante el propio James Gunn. Es una incertidumbre el caos que tienen en HBO, mismo que se espera se tranquilice un poco.

Vía: Wegotthiscovered

Nota del editor: Sea quien sea los fans no van a estar de acuerdo con la elección, eso es algo tan común en el mundo del espectáculo. También pasó con el propio Cavill, a quien no recibieron de la forma más amigable posible en The Man of Steel.