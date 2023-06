Surgen primeras impresiones de Mission Impossible 7

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” finalmente fue presentada en un estreno mundial lleno de estrellas en Roma el lunes por la noche, atrayendo una abarrotada proyección de gala en el Auditorium della Conciliazione, a pocos pasos del Vaticano.

La proyección de gala se retrasó más de 90 minutos debido a que Tom Cruise estaba sosteniendo una reunión aparentemente improvisada con el primer ministro italiano, Giorgia Meloni, en el Palazzo Chigi, sede del gobierno italiano.

El público en el auditorio se fue irritando cada vez más al tener que ver entrevistas de la alfombra roja realizada anteriormente en las Escalinatas de España, lo que comenzó a parecer un bucle interminable en la pantalla del lugar, equipada con un sistema de sonido Dolby Atmos para la ocasión especial.

Sin embargo, hubo aplausos cálidos cuando Cruise, el director Christopher McQuarrie y un gran contingente del elenco de la película, que incluía a Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham y Greg Tarzan Davis, finalmente llegaron.

Y tan pronto como Roma apareció en la pantalla, la audiencia comenzó a aplaudir y gritar: “¡Bravo Tom!”, lo cual sucedió con bastante frecuencia durante la proyección.

El evento se llevó a cabo junto con la sección Alice in the City, independiente del Festival de Cine de Roma, dedicada a películas para audiencias jóvenes. El distribuidor local de la película es Eagle Pictures, que tiene una asociación de distribución local con Paramount. Una cantidad sustancial de esta película de acción tan esperada se rodó en la capital italiana.

“Dead Reckoning Part One” sigue los eventos de “Fallout”, donde Ethan Hunt (interpretado por Tom Cruise) y su equipo de agentes secretos salvaron al mundo de un apocalipsis nuclear en medio de una serie de traiciones. El lanzamiento de 2018 fue la entrega más taquillera de la franquicia hasta el momento, recaudando casi $800 millones de dólares en la taquilla mundial.

La nueva película vuelve a contar con Cruise, junto a los actores recurrentes de la franquicia Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny y Vanessa Kirby. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales y Charles Parnell.

Como se esperaba, la película recibió excelentes críticas en su estreno por sus impresionantes acrobacias. Una de las escenas más destacadas y desafiantes presentadas en la promoción muestra a Cruise montando una motocicleta al borde de un acantilado.

Simon Pegg, quien regresa para “Dead Reckoning” después de aparecer en las cinco entregas anteriores, le dijo a Variety que el núcleo de la película es la relación entre Cruise y el director Christopher McQuarrie, que comenzó en 2011 con “Protocolo Fantasma“, en el cual McQuarrie participó como guionista no acreditado.

“Se ha convertido en una especie de relación evolutiva que se perpetúa a sí misma, donde se han desafiado mutuamente para llevar adelante la historia, aumentar la escala y aumentar la ambición”, señaló Pegg.

La séptima entrega de “Misión: Imposible” se estrenará el 12 de julio bajo la distribución de Paramount. A continuación, puedes ver las reacciones a la película.

#MissionImpossible – Dead Reckoning Part One is another winner for the franchise. Yet again, the production value is THROUGH THE ROOF with some of the most well-defined and exhilarating set pieces photographed in ways that truly make you feel like you’re in the middle of the… pic.twitter.com/yAX0eJ1t1t — Perri Nemiroff (@PNemiroff) June 19, 2023



#MissionImpossible – Dead Reckoning Part One es otro ganador de la franquicia. Una vez más, el valor de producción está A TRAVÉS DEL TECHO con algunos de los escenarios mejor definidos y emocionantes fotografiados de manera que realmente te hacen sentir como si estuvieras en medio de la acción. El énfasis en capturar cosas en la cámara hace una GRAN diferencia, y puedes sentirlo. También me gustó mucho la misión esta vez y cómo la tecnología que buscan influye en los arcos individuales de los personajes.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE works as Christopher McQuarrie’s ambitious examination of/meditation on AI and the dangerous path we might be on. (He doesn’t like it) With the inherent nature of being “part one” (said that a lot lately), not as satisfying as FALLOUT — Mike Ryan (@mikeryan) June 19, 2023



MISIÓN: IMPOSIBLE: LA PRIMERA PARTE A LA ESCALA funciona como el ambicioso examen/meditación de Christopher McQuarrie sobre la IA y el peligroso camino en el que podríamos estar. (A él no le gusta) Con la naturaleza inherente de ser la “primera parte” (lo dijo mucho últimamente), no tan satisfactorio como FALLOUT

#MissionImpossibleDeadReckoning this phenomenal! Hayley Atwell STEALS ever scene she’s in. This is now my favorite #missionimpossible film. With the AI being the villain, this feels like a cautionary tale. The action had my heart rate elevated. That train scene is mind blowing! pic.twitter.com/raHLqTwqEO — Joseph Deckelmeier (@joedeckelmeier) June 19, 2023



#MissionImpossibleDeadReckoning esta fenomenal! Hayley Atwell ROBA cada escena en la que está. Esta es ahora mi película favorita #missionimpossible . Siendo la IA el villano, esto parece una advertencia. La acción hizo que mi frecuencia cardíaca se elevara. ¡Esa escena del tren es alucinante!

I had the absolute best time watching #MissionImpossible – an impeccably made action film that does not stop entertaining. Each action sequence is long, crazy & intense. The story is big & sprawling, but I like how it both felt complete & left you dying for what comes next pic.twitter.com/iNaKlDMH8l — Erik Davis (@ErikDavis) June 19, 2023



La pasé de lo mejor viendo #MissionImpossible , una película de acción impecablemente hecha que no deja de entretener. Cada secuencia de acción es larga, loca e intensa. La historia es grande y extensa, pero me gusta cómo se sintió completa y te dejó muriendo por lo que sigue.

Vía: Variety

Nota del editor: Creo que Tom Cruise hace grandes producciones, es tan cuidadoso y meticuloso que sabe lo que quiere en un producto final y sabe lo que su audiencia quiere ver. Si tan solo fuera menos ególatra me caería bien :V