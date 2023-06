Immortals of Aveum retrasa su fecha de salida

En estos últimos años EA ha tenido una remontada en cuanto a lanzamientos fuertes, pues en poco tiempo se ha visto juegos de gran éxito como el remake de Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor y It Takes Two. Para seguir con esta buena racha se estaba planeando lanzar Immortals of Aveum de Ascendant Studios, experiencia que ha retrasado su fecha oficial.

Según lo que mencionan sus desarrolladores, están buscando una experiencia más pulida y que los jugadores la puedan disfrutar en toda su plenitud posible, llegando así a dicha decisión. Siendo así el 22 de agosto el nuevo día para que se pueda jugar, lo cual realmente no es tan alarmante, puesto que originalmente llegaría a las estanterías en julio.

Aquí lo que mencionaron:

Para hacer realidad nuestra visión completa, nos tomaremos algunas semanas adicionales, y nuestra nueva fecha de lanzamiento será el martes 22 de agosto. Esto nos dará tiempo para pulir aún más el juego, terminar de optimizar todas las plataformas y ofrecer un lanzamiento sólido. Nos lo debemos a nosotros mismos y a ustedes para hacerlo bien.

Vale la pena mencionar, que este juego es uno de los que cuentan con mayor expectativa en cuanto a cuestiones técnicas, pues será de los primeros en utilizar el Unreal Engine 5 como motor. Por lo que podría marcar una antesala de cómo se va a trabajar con la herramienta en los próximos meses a seguir en otras sagas importantes de la industria.

Vía: Engadget

Nota del editor: Si va a salir con buena calidad, entonces esperar un mes más no está nada mal. Esta sería una joya más a la corona de EA si se cumple con todo lo propuesto.