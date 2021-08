Surge prototipo de Super Mario Kart

El año pasado, Nintendo sufrió de una gigantesca filtración, la cual sigue proporcionando información que es del agrado de todos los fans. Uno de los archivos que llegaron a las manos del público fue un prototipo de Super Mario Kart. Si bien parte de esta información ya se había compartido, no fue sino hasta un par de días que un modder logró hacer funcionar esta edición del juego, descubriendo así varias características que no llegaron a estar presentes en la versión final.

De acuerdo con el modder MrL314, el prototipo corresponde a una versión que estaba en desarrollo en noviembre de 1991, un par de meses antes de su llegada a Japón en enero de 1992. Entre las características que se descubrieron, destaca un editor de niveles, el cual, seguramente, el equipo de desarrollo utilizó para darle forma a las pistas del juego, pero que era inaccesible al jugador.

Super Mario Kart November 1991 Prototype!!

After 9 long months, my repair of this prototype can now be experienced! This build contains a TON of really cool, unused, and never before seen features!

Download and check out the repair here:https://t.co/Q11J0AgblV

Have fun! 😀 💚 pic.twitter.com/7Y7Fxqqu6U

— MrL314 💚 (@LF_MrL314) July 28, 2021