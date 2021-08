La beta cerrada de Halo Infinite ha demostrado ser todo un éxito tanto en Xbox como en PC a lo largo de estos últimos días, pero también ha habido unas cuantas desventajas, como que los archivos de la campaña se filtraran en internet. Adicionalmente, los dataminers parecen haber encontrado evidencia del posible modo battle royale para el juego.

Jeff Steitzer, narrador de Halo Infinite, puede ser escuchado diciendo las palabras “battle royale”, sugiriendo que este modo de juego sí estará disponible en multiplayer free-to-play. Por acá lo puedes escuchar tú mismo:

An audio clip of Halo Infinite’s multiplayer announcer saying “Battle Royale” was recently datamined. pic.twitter.com/Iin0yN4dV7

— PlayerIGN (@PlayerIGN) July 31, 2021