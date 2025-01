Super Monkey Ball: Banana Rumble colabora con indie muy popular

El año pasado se lanzó para Nintendo Switch el juego de Super Monkey Ball: Banana Rumble por parte de SEGA, mismo que gustó de manera moderada a quienes son fanáticos de esta franquicia dedicada a los personajes que se ganaron una popularidad en la era de GameCube. Y para quienes no estén enterados, de forma periódica están saliendo DLC’s en el título, con una colaboración reciente que seguro llamará la atención de más de uno.

Se ha lanzado la actualización 2.10 para el juego, que llega junto con un nuevo personaje descargable: el Crewmate de Among Us. Este contenido adicional ya está disponible en la eShop como contenido de pago, permitiendo a los jugadores recorrer los niveles del juego mientras las clásicas bananas se transforman en rodajas de pizza, en un guiño al popular título de InnerSloth.

Además del nuevo personaje, la actualización trae mejoras gratuitas para todos los jugadores. Se ha añadido una nueva etapa para el modo de batalla Ba-Boom!, ampliando las opciones para las partidas multijugador explosivas. También se ha implementado un sistema de bucle para la temporada de batalla, lo que permite que las recompensas estacionales vuelvan a estar disponibles, brindando a los jugadores otra oportunidad de obtener objetos que se perdieron en el pasado.

Aquí el tráiler del personaje:

Otra novedad es la expansión de opciones de personalización dentro del juego. Ahora es posible modificar efectos y apariencias relacionadas con personajes como FES, TEE, Val y Easel, así como los efectos de Monkey Ball y del villano Dr. Badboon. Estas mejoras buscan darle más variedad y dinamismo a la experiencia de juego sin costo adicional. Todo para que nuevo público se sume al juego.

Super Monkey Ball: Banana Rumble sigue recibiendo soporte y contenido para mantener su comunidad activa. Con la incorporación del Crewmate de Among Us y las nuevas opciones en los modos de juego, SEGA busca ofrecer una experiencia más variada en esta entrega exclusiva para Nintendo Switch. Además, se espera más contenido que vaya llegando hasta que finalmente el soporte no vaya más allá.

Vía: Gematsu