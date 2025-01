Microsoft revela el número de jugadores de Indiana Jones and The Great Circle

El mes pasado se lanzó uno de los juegos más esperados de Bethesda, Indiana Jones and The Great Circle, título que ha generado buenos comentarios por parte de los fans y la prensa especializada, y que claramente fue uno de los mayores éxitos en las descargas de Xbox Game Pass. Con esto en mente, ya se han recopilado datos de cuántos jugadores se animaron a probarlo, y el número resultará interesante para los entusiastas.

El título ha sido jugado por más de cuatro millones de personas desde su lanzamiento, según confirmó Microsoft. El título, disponible desde el 9 de diciembre de 2024 para Xbox Series X/S y PC, y como ya lo mencionamos, también ha estado accesible desde el primer día en Game Pass, lo que ha contribuido a su éxito.

El juego tuvo una recepción positiva por parte de la crítica, logrando puntuaciones de 86 en consola y 87 en PC en Metacritic. Durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de Microsoft, el CEO Satya Nadella destacó el buen desempeño del título, señalando que su impacto ha sido notable dentro del catálogo de la compañía.

Esta aventura en primera persona para un solo jugador está ambientada en 1937, situándose entre los eventos de Raiders of the Lost Ark y The Last Crusade. Los jugadores toman el control de Indiana Jones en una travesía alrededor del mundo, enfrentándose a fuerzas siniestras que buscan aprovechar un antiguo poder vinculado al Gran Círculo. Esto en áreas semi abiertas que se pueden explorar.

El éxito de Indiana Jones and the Great Circle refuerza la apuesta de Microsoft por títulos narrativos de alto perfil y muestra el potencial de Game Pass para ampliar la audiencia de sus juegos. Con su mezcla de exploración, acción y una historia envolvente, el título se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas en la plataforma. Lo mejor, es que número de usuarios y ganancias crecerá, dado que llegará a PS5 muy pronto.

Vía: VGC