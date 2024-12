Suicide Squad: Kill de Justice League anuncia actualización final

Rocksteady ha confirmado que el juego recibirá su última actualización en enero de 2025, menos de un año después de su lanzamiento. La conclusión llegará con el Capítulo 8 de la Temporada 4, pero antes, el 7 debutará el próximo 10 de diciembre, incluyendo novedades significativas como la incorporación de Deathstroke. Este personaje contará con tres estilos de juego únicos: Asesino, Mercenario y Estratega, sumando nuevas dinámicas.

Además, el Capítulo 7 presentará un modo offline muy esperado por los jugadores. Este permitirá disfrutar del juego sin necesidad de una conexión constante a Internet, asegurando que, incluso si los servidores se cierran en el futuro, los usuarios puedan volver a explorar la historia y los contenidos de temporada. Rocksteady confirmó que las funciones online seguirán disponibles por ahora, y los jugadores podrán continuar jugando de forma cooperativa.

El nuevo Elseworld que se introduce en esta actualización está inspirado en la serie de cómics Dark Knights of Steel, llevando a los jugadores a un universo medieval del DCU. A diferencia de mundos anteriores, esta realidad aún no ha sido completamente conquistada por Brainiac, sugiriendo un desenlace cargado de acción en el capítulo final. Rocksteady promete una conclusión satisfactoria a la historia, algo que muchos títulos de servicio en vivo no logran entregar.

El fin de las actualizaciones no resulta una sorpresa dado el desempeño discreto del juego y las bajas cifras de jugadores simultáneos en plataformas como Steam. Sin embargo, la decisión de cerrar el ciclo narrativo de forma completa muestra un compromiso de Rocksteady con sus seguidores. Aunque este capítulo marque el final de Kill the Justice League, los rumores apuntan a que Warner Bros. no ha terminado con el universo de Arkham, dejando la puerta abierta a futuros proyectos relacionados.