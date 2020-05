Star Wars: The High Republic se ha retrasado hasta 2021, debido al COVID-19

Star Wars: The High Republic es una de las propuestas más interesantes para esta galaxia muy, muy lejana. Gracias a que este nuevo proyecto se lleva a cabo 200 años antes de los sucesos de The Phantom Menace, los escritores tienen la libertad de crear personajes y conflictos a lo largo de diferentes cómics y libros, sin preocuparse de la familia Skywalker. Sin embargo, una amenaza mayor que cualquier Sith se interpone en el camino, y su nombre es COVID-19.

Así es, la pandemia global que ha afectado prácticamente todos los aspectos de la sociedad actual, ahora ha causado el retraso de varios libros y cómics de The High Republic planeados para este año. Novelas como Light of the Jedi e Into the Dark llegarán al mercado hasta el 5 de enero de 2021 y 2 de febrero de 2021 respectivamente. Previamente sus fechas de lanzamiento eran de agosto y octubre. Por otro lado, varios cómics se han retrasado de manera indefinida.

Esto fue lo que comentó el director creativo de Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, al respecto de estos cambios en su calendario de estrenos:

“En estos tiempos sin precedentes, hemos tomado la decisión de trasladar el lanzamiento de Star Wars: The High Republic a enero de 2021 para asegurar que el lanzamiento sea tan bueno y épico como merece ser. Ahora sé que esperar no es fácil. Y sé que los fanáticos han estado emocionados por esto desde que se anunció por primera vez. Estoy ahí contigo. También he estado esperando contar esta historia durante años. Y aunque todavía no puedo decir mucho al respecto, puedo decirles que nuestros arquitectos de historias, Claudia Gray, Justina Irlanda, Daniel José Older, Cavan Scott y Charles Soule, continúan trabajando en esta nueva era de cuentos. Tendrás noticias de ellos este verano y cuando lo hagas, asegúrate de preguntarles sobre ‘The Hero of Hetzal,’ ‘the twins,’ the ‘Blade of Bardotta,’ the Starros and San Tekka clans, and the Storms’. No vas a creer lo que tienen reservado para los Jedi y la República”.