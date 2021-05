Square Enix comparte la cinemática inicial de NEO: The World Ends With You

Después de más de una década, la serie de The World Ends With You por fin está lista para ofrecernos una nueva aventura por las calles de Tokio. De esta forma, Square Enix ha decidido liberar la cinemática inicial de NEO: The World Ends With You, secuela que estará disponible el próximo mes de julio.

Este pequeño adelanto nos muestra a Rindo, nuestro protagonista, y a un par de sus acompañantes en un estilo visual 2D muy similar al título original de DS, mezclado con un poco de los gráficos 3D que se usarán en esta nueva entrega para explorar este mundo.

El estilo visual, el cual pese a estar en 3D, conserva la esencia de las aventuras de Neku y compañía. De igual forma, es importante señalar a la música, elemento que nos ofrece una serie de composiciones de metal y rock combinadas con un par de toques de J-Pop. Recordemos que Takeharu Ishimoto, el compositor del juego original, está de regreso para este título.

NEO: The World Ends With You llegará a Nintendo Switch y PlayStation 4 el próximo 27 de julio, con un lanzamiento en PC en una fecha posterior. En temas relacionados, este juego tendrá una edición de colección, y aquí te decimos qué incluye. De igual forma, The World Ends With You The Animation ya tiene doblaje al español latino.

Vía: Square Enix