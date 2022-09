El próximo 9 de septiembre por fin estará a la venta Splatoon 3. Ahora, a solo unos días de este evento, la nueva entrega en esta serie se ha filtrado, sumándose a un grupo conformado por Xenoblade Chronicles 3, Metroid Dread y Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl.

De acuerdo con Kotaku, algunos jugadores han recibido Splatoon 3 de forma anticipada por parte de varias tiendas. Esto ha provocado que una serie de filtraciones comenzaran a circular en redes sociales desde el fin de semana, e incluso se habla de una versión para PC que ya está al alcance de todos los que busquen lo suficiente y no teman a recibir algún tipo de malware.

Considerando que Nintendo ha proporcionado bastante información sobre los modos en línea, las armas, y muchos elementos del aspecto competitivo, lo único que ha llamado la atención ha sido la historia de esta entrega, algo que no ha sido discutido a profundidad. De esta forma, varios sitios, como el reddit de Splatoon, han tomado medidas en el asunto, y han decidido borrar cualquier contenido que sea considerado un spoiler.

Splatoon 3 llegará al Nintendo Switch el próximo 9 de septiembre, por lo que todos los interesados en el juego, solo tienen que evitar los spoilers por una semana más. En temas relacionados, ¿Salmon Run tendrá un horario específico en Splatoon 3? De igual forma, se desmiente teoría LGBT sobre este juego.

Nota del Editor:

Como ya lo mencionamos, esta no es la primera vez que algo así sucede, y ya parece ser una tendencia que ha perseguido a los juegos first party de Nintendo. Este es un problema que parece no tener fin, ya que las filtraciones no provienen de un insider o algún medio, sino del público común que obtiene el juego antes de lo debido.

Vía: Kotaku