El Spider-Verse regresa para su segunda entrega en la gran pantalla, y parece que la gente estaba muy emocionada por el regreso de Miles Morales. Spider-Man: Across the Spider-Verse recaudó $120.5 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y alcanzó los $208.6 millones de dólares en todo el mundo.

Este impresionante total coloca a Across the Spider-Verse como el segundo mejor estreno del año hasta ahora, detrás de The Super Mario Bros. Movie. Este combo de películas es un recordatorio poderoso de que las películas animadas, especialmente aquellas que logran emocionar a los niños, siguen siendo una fuerza impulsora importante en la taquilla.

Quizás aún más importante que ayudar a que la película tenga un buen inicio es el hecho de que el público más joven también le da a una película una vida impresionante para seguir generando dinero. Mientras Transformers: Rise of the Beasts se avecina para la próxima semana, con The Flash pisándole los talones, no hay películas familiares en el calendario que puedan desplazar a Spider-Verse 2 de su posición como la película familiar de referencia en este momento.

Con un poco de suerte, la película incluso podría alcanzar los $384 millones de dólares de recaudación en taquilla establecidos por Into the Spider-Verse.

Sea cual sea el total en taquilla de Across the Spider-Verse, obtendremos la conclusión de la trilogía de Spider-Verse con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse que tiene un estreno contemplado para el 29 de marzo de 2024.

Vía: Polygon

Nota del editor: No tengo idea de cómo nos van a sorprender con la conclusión de esta trilogía pero sé que lo van a lograr. Si no han visto esta belleza de película, vayan al cine ahora.