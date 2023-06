Llevan varios cambios a Overwatch 2 para la temporada 5

Cuando Overwatch 2 cambió del formato de 6 contra 6 de la serie a un formato de 5 contra 5 más rápido con un solo tanque, también se alejó de una táctica de juego popular: el control de multitudes, o habilidades que pueden detener o ralentizar a un oponente con un efecto de aturdimiento o congelamiento. Ahora, parece que Blizzard se arrepiente un poco de ese cambio drástico y ajustará los kits de algunos personajes antiguos para reintroducir el control de multitudes.

El director Aaron Keller habló sobre el cambio en una publicación en el blog del sitio web de Overwatch, donde explicó la mentalidad inicial de Blizzard al eliminar la mayoría de las habilidades de control de multitudes en Overwatch 2 para dejar el control del ritmo del juego en manos de los tanques como Orisa y Roadhog.

Él dice que las habilidades de control de multitudes presentes en el juego original “daban la sensación de estar en una máquina de pinball” si un equipo coordinado te atacaba con varias de estas habilidades a la vez, y que cambiar estas habilidades se sentía como un buen cambio para Overwatch 2. Sin embargo, Keller dice que la adición de personajes hiper-móviles como Sojourn, Kiriko y Lifewaver ha llevado al equipo a reconsiderar la decisión, y están buscando encontrar un punto medio en la Temporada 5.

¿Está Overwatch 2 reintroduciendo el control de multitudes? En cierta medida. Próximamente, en la Temporada 5 de Overwatch 2, habrá cambios en los kits de Mei y Cassidy, dos personajes que solían ser conocidos por sus capacidades de control de multitudes. En el Overwatch original, el ataque principal de Mei podía congelar a un enemigo en su lugar después de recibir daño sostenido, y aunque no parece que Blizzard esté volviendo completamente al punto de partida, el ataque principal de Mei podrá ralentizar aún más a los enemigos durante 1.5 segundos.

En cuanto a Cassidy, recibirá una actualización en su Granada Magnética que, aunque reducirá su daño, ralentizará a los enemigos y bloqueará sus habilidades de movimiento. Está por verse si esto captura la misma utilidad y ambiente del Overwatch original, que era capaz de detener a los enemigos el tiempo suficiente para que un jugador de Cassidy descargara su revólver para un fácil asesinato antes de que se convirtiera en un personaje de daño magnético en la secuela, pero al menos es interesante ver que Blizzard está examinando los cambios que ha realizado en la secuela y considerando si las cosas podrían haber sido mejores en algún momento, o si se pueden aplicar lecciones aprendidas a un juego en constante evolución.

En otra nota, Keller también menciona que Lifeweaver, el héroe más nuevo y un problema en curso que el equipo de Overwatch 2 ha estado tratando de resolver, recibirá algunas mejoras adicionales en la temporada 5 para aumentar su viabilidad. La publicación en el blog no entra en números específicos, ya que esos se darán a conocer en futuras notas de parche, pero Keller dice que cualquier persona que juegue con el héroe pansexual de apoyo puede esperar “aumentos en su capacidad de curación y daño, una curación en Life Grip, una reducción ligeramente menor de su hitbox y algunos cambios de calidad de vida en Petal Platform”.

Mientras Lifeweaver recibe mejoras, Junker Queen sufrirá algunos nerfeos. Específicamente, su habilidad Commanding Shout ahora le dará 150 puntos de salud adicionales en lugar de los anteriores 200. También aumentarán el costo de su habilidad ultimate para que le tome más tiempo cargarla. Junker Queen había ganado cierta popularidad en la última temporada debido a su capacidad de supervivencia, por lo que parece que Blizzard está tratando de mitigar eso un poco en la Temporada 5.

Vía: Kotaku

Nota del editor: :/ creo que cada vez está más roto mi pobre Overwatch ¿por qué demonios no ponen un modo aniversario en el que se pueda jugar como varias versiones anteriores? Incluyendo el 6v6? Digo no soy programador, no sé qué tan complejo sea esto pero… hasta ahora todos los cambios han empeorado la experiencia.