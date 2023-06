Movie Review – Spider-Man: Across the Spider-Verse

Este año ha sido de bastantes películas que llaman la atención, pues tan solo en la franja de seis meses salieron a la luz proyectos como Super Mario Bros. The Movie, Guardians of The Galaxy Vol. 3, Shazam: Fury of The Gods, entre otras producciones entretenidas. Sin embargo, pocas cintas tenían poco peso entre sus hombros como lo es Spider-Man: Across The Spider-Verse. Como muchos ya lo saben, esta es una secuela directa de Into The Spider-Verse, aquella aventura que tuvo como protagonista a Miles Morales y que no solo innovó en temas de historia, sino también en la parte de animación con frames que suben y bajan dependiendo de la situación; técnica que otras grandes obras están imitando de alguna forma. Vale la pena mencionar, que se tuvieron algunos retrasos, dado que se supone esta nueva aventura llegaría en el 2022, pero ahora que ya he podido verla gracias a la invitación por parte de Sony, me he podido dar cuenta de lo ambiciosos que se quisieron ver con el proyecto. Y eso nos lleva justamente a la reseña que están leyendo en estos momentos.

Los fanáticos han estado esperando por bastante tiempo desde que la original fue lanzada en el aquel lejano 2018, y con cada uno de los avances la emoción crece mucho más, puesto que se ha puesto sobre la mesa el ver a muchas variantes del trepamuros, algunas más importantes que otras. Pues ciertas toman protagonismo y otras son simples cameos. Pues bien, finalmente el día ha llegado y es hora de que las oleadas de fans le den un vistazo a esta película, misma que de una vez puedo comentar que se puede convertir en una de las mejores del año en cuanto animación. Siendo el principal rival a vencer si es que Super Mario Bros. logra ser nominado a los premios Óscar.

Bien, ahora que hemos establecido el trasfondo, es momento de que tomes tu traje de Spidey y te aventures junto a nosotros en una nueva Movie Review de Atomix, en la cual vamos a explorar elemento por elemento. Todo con el fin de llegar al veredicto de superar a su antecesora o si es un proyecto que la supera con creces.

Los amigos se reencuentran

La premisa de la historia nos establece el vínculo que se quedó entre Miles Morales y Gwen Stacy después de haber salvado al multiverso en la entrega pasada, pues parece que es difícil que se hayan olvidado el uno al otro. Es ahí donde se nota la madurez entre estas dos almas que de alguna manera sienten que se verán pronto.

En la película podemos ver las perspectivas de los conflictos que ambos tienen en sus propios universos. Gwen tiene el problema de extrañar Miles y también el de no entenderse con su padre, puesto que este aún no logra superar que la chica haya perdido a su mejor amigo, Peter Parker, y que ella sí está tratando de dejar atrás.

Por otro lado, está la ajetreada vida de Miles, en la que vemos un seguimiento a lo que está buscando para su futuro, algo con los que sus padres no están de acuerdo pues debería mudarse de Brooklyn para poder lograr su meta. A eso se suma, que debe mentir casi siempre para poder escaparse y cumplir con su trabajo de Spider-Man.

Después de ciertos acontecimientos, el destino hace que este par de amigos se vuelvan a reunir por breves instantes, y que también vayan a parar a una asociación especial de varios Spider-Man. Club que tiene el fin de arreglar anomalías multiversales que se han presentado por un nuevo villano que aparece en la ciudad, La Mancha. Y ahora es misión de nuestros protagonistas el intentar detenerlo.

En general y para no contar ningún tipo de spoilers, se puede notar a leguas el crecimiento que han tenido los personajes durante su ausencia en pantalla, siendo notorio que Miles ya sabe utilizar mejor sus poderes. También, se nota más la responsabilidad que ha asumido como héroe, segunda vida que tiene como su prioridad.

La película anterior se establecía como algo que podía tener un final auto conclusivo, pero en esta ocasión se siente como algo grande que llevará a un evento aún más grande. Eso se debe justamente a que el título llevaba anteriormente un “Part 1”, mismo que se cambió al final, y con la conclusión de la cinta se nota que el nombre debió mantenerse así.

Vale la pena mencionar, que esta cinta esta llena de mucho más contenido, llegando a las 2 horas con 10 minutos, por lo que será una experiencia que los fanáticos van a disfrutar. Sobre todo cuando llega el momento de ver variantes de Spidey en cada esquina, hay de todo, desde los cómics, series, videojuegos y más sorpresas que serían mejor reservarse.

Animación y música del Multiverso

Otra sección en la que claramente destaca Spider-Man: Across The Spider-Verse es la animación, conservando esa variación de los cuadros por segundo en los que se mueven los personajes. A esto se suma que ese estilo de arte es lo más hermoso que una persona podrá admirar en cuanto a diseños este año en películas.

La combinación de colores es casi perfecta, y cuando los personajes van a otros universos se siente ese cambio de ambiente que tiene cada mundo, con una personalidad increíble. Incluso hay partes en la que el escenario cambia sus colores según los sentimientos de los personajes, ya sea desde algo cálido a algo más frío.

Por su parte, se mezclan varios tipos de diseño debido a que aparecen cientos de variantes de Spider-Man, teniendo así personajes en 2D, 3D, con acuarelas, crayones, híbridos y hasta live action que no se ven venir. A esto se le suman los efectos e explosiones, piruetas y hasta globos de cómic que también aparecieron en la primera entrega.

También, las expresiones faciales de los protagonistas se sienten mucho más humanas, y eso hace que incluso en las escenas sentimentales más fuertes uno pueda empatizar con los personajes. Ya sea con Miles o con Gwen puedes sentir por lo que pasan en esos momentos, sobre todo por cuestiones familiares y de falta de comprensión.

Ahora después de los elogios, debo pasar a un punto que no me gustó tanto, y eso fue las actuaciones de voz, y es que en la función a la que fuimos invitados tocó escucharla con doblaje latino. Y lo primero que quiero descartar antes de ir a los errores es a la voces principales, dado que lo hicieron muy bien al igual que en la primera entrega, con esas expresiones con las cuales nos podemos identificar.

Pero después tenemos a los Star Talents tan polémicos, y es que sin afán de ofender, uno se da cuenta cuando un actor de doblaje está expresando a sus personajes y cuando alguien no está preparado y parece que está leyendo un simple guión sin saber darle alma a un ser fantástico. Eso pasa con algunos Spider-Man alternos, los cuales la verdad no se escuchan bien, y eso se siente de forma casi inmediata.

Eso sí, debo resaltar que el único Star Talent que hizo bien las cosas es el que interpreta al villano principal de la cinta, La Mancha. Y es que cuando escuché en su momento que se trataba de una estrella de TikTok ya veía venir lo peor. Sin embargo, lo hace muy decente, y se nota que tiene más experiencia en comparación de aquellos que fueron llamados por Sony debido a su número de viewers. En este caso, Javier Ibarreche tiene su público pero también lleva talento consigo que hace el equilibrio idóneo.

En cuanto a la música, no hay mucho que objetar, pues las piezas salen el momento preciso para hacer acompañamiento de las escenas que pueden abarcar desde un momento triste, algún otro de descubrimiento y las situaciones heroicas no pueden faltar. Se hizo un trabajo bien pensado, y eso los oídos del público lo van a agradecer totalmente.

Tanto la parte visual como sonora son fantásticas, el único detalle son las voces de estrellas invitadas que pueden desentonar al escuchar a quienes sí se dedican a este negocio del doblaje. Por fortuna, las líneas de estos son pocas, por lo que este error no se califica de forma tan severa, ya que los puntos buenos aportan mucho más a la experiencia cinematográfica.

Obligatoria para los fans de la animación y Spider-Man

Para concluir esta pequeña crítica, debo decir que Spider-Man: Across the Spider-Verse es un proyecto que lleva la primera aventura de Miles Morales a horizontes mucho más ambiciosos. Esto lo estoy diciendo en todo aspecto posible, desde la historia interesante, música inmersiva a la acción y animación que deja muy por atrás a sus potenciales competidores.

Es un camino en el que vemos el crecimiento de los protagonistas, con un papel mucho más importante par Gwen Stacy, dejando así la etapa más o menos secundaria que tuvo en Into de Spider-Verse. A su vez, conocemos las motivaciones de villanos para poder llevar a cabo sus planes, no solamente son malvados por el mero gusto.

Sin duda, es el camino correcto hacia otro gran evento llamado Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, cinta que esta pronosticada para tener su estreno a menos de un año, exactamente en marzo de 2024. Cerrando así posiblemente esta historia que llegó para revolucionar el género de animación, lo mejor es que lo han hecho con un personaje querido por casi todo el mundo.

Así que sí, no dudes en asistir a tu sala de cine de preferencia para disfrutar algo que podría ser irrepetible y casi perfecto para los términos del cine comercial.