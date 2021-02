¡Sorpresa! Stardew Valley tiene un juego de mesa, y ya lo puedes comprar

Stardew Valley es uno de los títulos indie más amados del mercado. Ahora, de manera inesperada se anunció que este título tendrá un juego de mesa, el cual ya está disponible. Sin duda alguna, una grata sorpresa, ya que no fue necesaria una larga campaña de Kickstarter. En estos momentos puedes entrar a este sitio y comprar tu copia del juego.

De acuerdo con Eric “ConcernedApe” Barone, el creador de Stardew Valley, y Cole Medeiros, a quien conoció mientras jugaba Stardew Valley en línea, la idea de un juego de mesa surgió en 2018. De esta forma, los dos comenzaron a trabajar en este proyecto en secreto. Actualmente ya se puede conseguir Stardew Valley: The Board Game en este sitio por $55 dólares. Sin embargo, por el momento no hay envíos internacionales.

I'm happy to announce today's launch of Stardew Valley: The Board Game. It's been in the works for over 2 years. Read more about it here: https://t.co/3OleaEkM0j or visit the shop to purchase: https://t.co/nvjkAL5RQz pic.twitter.com/dDLAVWt378

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 23, 2021