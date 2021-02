El gran parche de Cyberpunk 2077 para febrero se retrasa por los ataques a CDPR

Después del complicado lanzamiento de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red prometió una serie de parches para mejorar el desempeño de este título. De esta forma, la gran actualización 1.2 del juego estaba planeada para febrero. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado que esto no será posible, debido a que las recientes ataques cibernéticos que sufrió la compañía impiden cumplir con los planes originales.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 reveló que la siguiente gran actualización, la cual nos ofrecerá numerosas mejoras y correcciones a la calidad general, no llegará en febrero. En su lugar, CD Projekt Red espera tener listo este parche en la segunda mitad de marzo. La compañía europea mencionó que este retraso se debe al reciente ciberataque a la infraestructura de TI qué sufrió el estudio, así como al amplio alcance de la actualización. Esto fue lo que se comentó:

Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021