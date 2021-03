¡Sorprendente! PUBG Mobile ya supera las mil millones de descargas

Hoy es un día muy especial para los fans de PUBG. No solo en 2021 se celebra el tercer aniversario de la versión móvil de este título, sino que se ha dado a conocer que PUBG Mobile ya supera las mil millones de descargas a nivel mundial.

De acuerdo con la cuenta oficial del juego, más de mil millones de jugadores han descargado PUBG Mobile en uno de sus diferentes dispositivos móviles. Recordemos que este título está disponible de forma gratuita para todo aquel que cuente con un dispositivo iOS o Android. Junto a esta noticia se publicó un video en donde los desarrolladores le agradecen a los jugadores este gran suceso.

Players, it's our turn to level up! 😏🏆 PUBG MOBILE just hit 1 billion downloads worldwide! 🌎 Stay tuned for an awesome new update 🙌 #pubgm1Billion pic.twitter.com/0XotZfblqM

Por otro lado, C.H. Kim, CEO de Krafton y PUBG Studio, compartió un mensaje de agradecimiento en donde mencionó que el registro de los mil millones de jugadores sale a la luz cerca del tercer aniversario del juego, y espera que los usuarios estén atentos ante futuras actualizaciones para PUBG Mobile.

Players, please enjoy this special message from the CEO of Krafton ✉️😄 Thank you for being a part of our 1 billion downloads over the past 3 years 💛 pic.twitter.com/8IAYBCBqEB

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 24, 2021