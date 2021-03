La quinta generación de Pokémon es tendencia en redes sociales ¿por qué? Acá te lo contamos

Hoy es un día muy activo para la comunidad de Pokémon. No, no se acaban de anunciar nuevos juegos, ni siquiera es el aniversario de una generación en particular. Sin embargo, esto no ha detenido a los fans de compartir sus anécdotas favoritas de Black and White, los títulos llegarán al Nintendo DS hace 10 años, logrando así ser tendencia en Twitter.

Ya que el pasado 6 de marzo se celebró el décimo aniversario del lanzamiento de estos juegos en occidente, los fans han decidido compartir algunos de sus recuerdos favoritos de su travesía en la región de Unova en compañía de Snivy, Tepig y Oshawott.

“Recuerdo que cuando estaba en quinto grado y Gen 5 era nuevo, les mostraba a mis amigos mi dibujo del Pokémon de Black and White y había uno que se quejaba de que a nadie le importa los Pokémon más viejos. Estoy emocionado por lo nuevo. pokemon son los NUEVOS”.

I remember when I was in 5th grade and Gen 5 was new I would show my friends my drawing of the pokemon from Black and White and there was one who would complain that nobody cares about the older pokemon like bitch ofc I’m excited about new pokemon it’s the NEW ONES. — Arkspen (@arkspen) March 24, 2021

“No sé por qué Gen 5 es tendencia, pero estoy feliz porque [N es] considerando que mi personaje de Pokémon favorito de todos los tiempos. :)”

Idk why Gen 5 is trending but I'm happy about it considering that my favorite Pokémon character of all time is part of it 🙂 pic.twitter.com/EJbebyvbQ9 — #RBMystix (@vMystix) March 24, 2021

“Pokemon Black and White fueron probablemente los mejores juegos. Me encanta cómo solo puedes usar los pokémon de Gen 5 solo en la campaña. La historia también fue bastante buena”.

Pokemon Black and White were probably the best games. I love how you can only use the Gen 5 pokemon only in the campaign. Story was pretty good too. #Gen5 #Pokemon #Pokemonblack #Pokemonwhite — Adnan ilyas (@Adnanil34121408) March 24, 2021

“Gen 5 es tendencia, así que sabes que tengo que darle un saludo a mi chico Sawk”.

Gen 5 is trending so you know I gotta give a shoutout to my boy Sawk pic.twitter.com/nKp7oq51l7 — MrTyeDye (@MrTyeDye1) March 24, 2021

“Dado que Gen 5 es tendencia, solo me gustaría decir.

JUEGA POKÉMON BLACK, WHITE, BLACK 2 Y WHITE 2. ¡Hay una razón por la que la mayoría los considera la mejor generación de juegos de Pokémon!”

Since Gen 5 is trending, I'd just like to say.

PLAY POKÉMON BLACK, WHITE, BLACK 2 AND WHITE 2. There is a reason why most consider them the best generation of Pokémon games! pic.twitter.com/kNTTWdUPlc — Paper Mawile (@TangaTang34) March 24, 2021

Después de cuatro generaciones, en donde la tercera y cuarta no vendieron tan bien como The Pokémon Company lo hubiera deseado, Black and White fue una especie de soft-reboot de la serie. Aunque varios elementos se conservaron, prácticamente todo el dex de estos juegos era original. De esta forma, este fue el punto de acceso a la serie para muchos, y estos mensajes demuestran la admiración que se tiene por estos títulos

Recordemos que recientemente se anunciaron remake de Diamond and Pearl, los juegos de la cuarta generación. De esta forma, solo es cuestión de tiempo para que los fans comiencen a exigir un trato similar para Black and White.

