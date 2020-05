Sony ya identificó a los filtradores de TLOU 2

Desde que The Last of Us: Part II fue retrasado, las cosas no han ido muy bien en Naughty Dog. Tan solo la semana pasada, un usuario anónimo, que se rumoreaba era un ex-empleado de este estudio, filtró toda la historia sobre este anticipado proyecto, incluyendo su final. Ahora, Sony ya logró dar con el responsable y los rumores han sido puestos a descansar.

Sony ha confirmado con GamesIndustry.biz que ya identificaron a los responsables principales de las filtraciones previamente mencionadas, confirmando que no están afiliados o asociados de ninguna manera con Sony Interactive Entertainment ni Naughty Dog, como se venía rumoreando. Sin embargo, el gigante japonés no quiso dar más información sobre la identidad de los responsables, pues siguen llevando a cabo la investigación.

Poco antes de su retraso, se reportó que los empleados de Naughty Dog sufrían de fuertes niveles de crunch, y muchos de ellos estaban cansados por las terribles condiciones laborales dentro del estudio. Esto evidentemente provocó que las filtraciones se vincularan con la teoría sobre una posible venganza por parte de uno de los desarrolladores en Naughty Dog, pero afortunadamente no fue así.

Por su parte, el director del juego, Neil Druckmann, promete aclarar todos estos rumores una vez que el juego finalmente llegue a nuestras manos:

Glad this got cleared up, but there are a lot of other false rumors out there. Looking forward to discussing all of this once the game is out.

(Avoid comments if you don’t want spoilers) ❤️ https://t.co/q5U3aMnhse

