Naughty Dog sufrió de más crunch debido al retraso de TLOU II

Cuando The Last of Us Part II fue retrasado, el crunch empeoró, no mejoró, esto de acuerdo con un reporte de un desarrollador de Naughty Dog. Kotaku habló con dicho desarrollador, quien discutió las repercusiones internas que había tenido la compañía debido a este retraso de febrero a abril, pero el punto es que el crunch no disminuiría a pesar de tener más tiempo de desarrollo.

Un desarrollador explicó lo siguiente:

“La gente que piensa que la extensión de alguna manera nos redujo el estrés o la carga de trabajo del equipo está equivocado. Lo primero que querían reiterar es que no vamos a disminuir el ritmo.”

El reporte aclara que algunos empleados de Naughty Dog se sentían aliviados que el juego fuera retrasado de su fecha original en febrero, ya que habría sido un desastre en su momento. También reporta que muchos en Naughty Dog están a favor, o al menos aceptan, el crunch en el estudio famoso por su perfeccionismo.

Otro desarrollador explicó lo siguiente:

“Esa es una de las razones por las cuales el crunch siempre sucede aquí. La gente tiene la libertad de trabajar más tiempo, para adelantar lo que sea que estén trabajando, para hacer las cosas solo un 10 por ciento mejor. Es lo que está buscando al momento de contratar gente.”

Esta no sería la primera vez que un estudio ha sufrido de más crunch debido al retraso de alguno de sus videojuegos. Cuando se anunció que Cyberpunk 2077 iba a salir hasta septiembre, muchos esperaban que la carga de trabajo disminuyerá por el tiempo adicional de desarrollo, pero no fue así.

The Last of Us II saldrá a la venta el 29 de mayo 2020 para PlayStation 4.

Fuente: Kotaku