Sony y EA se va de compras

La gran competencia que existe en la industria de los videojuegos ha obligado a las compañías a implementar estrategias comerciales más agresivas que les permitan definir planes de negocio tendientes a incrementar sus cuotas de mercado, por lo que es habitual presenciar la adquisición de diversos estudios por parte de los gigantes tecnológicos.

En días recientes, Electronic Arts anunció la compra de Playdemic por $1.4 mil millones de dólares, el cual pertenecía a Warner Bros. Con esta maniobra la casa productora de FIFA y Madden buscará ofrecer nuevas experiencias de entretenimiento en el segmento de dispositivos móviles, tal y como lo está haciendo Ubisoft.

Playdemic es el responsable de la concepción y desarrollo del fenómeno Golf Clash, título que ha superado los 80 millones de descargas tanto en Android como en iOS, y no se descarta que el próximo 22 de julio en el marco del EA Play Live, se anuncien novedades provenientes de este estudio europeo.

De manera paulatina, un gran número de las icónicas firmas desarrolladoras pretenden abarcar una mayor penetración en el mercado tanto de tabletas como celulares, ya que los costos de desarrollo son mucho menores a los comparados con los títulos AAA y las tasas de retorno de inversión son sumamente atractivas.

Por otro lado, Sony no ha querido quedarse atrás y apuesta a su base tradicional de usuarios, expandiendo sus estudios first party y ha adquirido a Housemarque, talento experto en títulos de disparos entre los que figuran Resogun o el más reciente Returnal, sin dejar a un lado a otras producciones como Outland y Nex Machina.

Es un hecho que esta plantilla creativa había estado desde hace algunas décadas muy ligada a PlayStation salvo contadas excepciones, sin embargo, la referida compra se percibe como una estrategia para retener a dicha comunidad y que no fuera a ser tentada por una oferta de otro participante en la industria.

Toma relevancia la filtración publicada por la sede japonesa de PlayStation, la cual abrió las especulaciones sobre la inminente adjudicación de Bluepoint Games, dejando patente la intención de apostar por equipos de trabajo que ya han probado suerte con Sony y que le han dado los resultados esperados.

Si bien Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, ha dejado claro, que las recientes compras realizadas por la firma japonesa no forman parte de una “carrera armamentista”, no se puede negar que el sector de los videojuegos cada día está más competido, obligando a cada una de las compañías a trazar las mejores estrategias, no sólo con recursos financieros, sino con innovación y cercanía hacia el consumidor.

