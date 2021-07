The Coalition nos demostrará el potencial del Unreal Engine 5 en un Series X este mes

Aunque ya hemos visto al Unreal Engine 5 en acción en el pasado, estas pruebas han estado a cargo de desarrolladores de PlayStation y PC. Ahora, aquellos que tienen dudas sobre cómo correrá este motor gráfico en un Xbox Series X, podrán estar contentos al saber que The Coalition, estudio responsable por Gears, tendrá una presentación enfocada a estas nuevas herramientas de creación este mismo mes.

Recientemente se anunció que el próximo 20 de julio a las 3:20 PM (hora de la Ciudad de México), The Coalition llevará a cabo una presentación en el marco del GDC, conocido como Alpha Point, en donde veremos cuáles son los avances de este estudio con el Unreal Engine 5. Recordemos que este equipo fue uno de los primeros en confirmar el uso de este motor gráfico para sus proyectos.

Super excited to be presenting for @CoalitionGears at #GDC a #UE5 technical demo #AlphaPoint presented by @UnrealEngine running on #XboxSeriesX with @Kate_JRayner 🔥🔥🔥https://t.co/kBAKg2dXFc

— Colin Penty (@colinpenty) July 2, 2021