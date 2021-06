Fan crea un juego de Superman en Unreal Engine 5 y el resultado es fantástico

Hace años se rumoreo de que Rocksteady estaba trabajando en un posible juego de Superman tras acabar con la franquicia de Arkham, aunque eso resultó no ser del todo cierto. Aunque ahora están ocupados con Suicide Squad: Kills the Justice League, donde el Hombre de Acero será el antagonista principal, este fan decidió crear su propio juego de Superman y el resultado es increíble.

Vía Twitter, el usuario Jason Butler compartió este breve clip de un juego de Superman que hizo en Unreal Engine:

Fooling around in UE5 during a quite period at work, dreaming of a modern Superman game being announced at E3! #UE5 pic.twitter.com/c74CMdPSls

— Tyson Butler-Boschma (@TJATOMICA) June 7, 2021