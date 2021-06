La siguiente colaboración de Fortnite podría ser con Rick y Morty

Fortnite sigue insistiendo con sus diferentes colaboraciones con todo tipo de franquicias, pero parece que finalmente se cumplirá el deseo de muchos fans. Un reciente teaser de este battle royale sugiere que el próximo crossover sería con nada más y nada menos que con Rick y Morty.

Este teaser en video muestra nuevos objetos y armas que llegarán próximamente a Fortnite. Entre dichos objetos se encuentra el Butter Robot, dispositivo que apareció por primera vez en Rick y Morty y cuya única función en el show era pasar la mantequilla en la mesa.

Catalog Entry #476-122

Results of transportation bot test:

-Transporting various weaponry – Failed

-Transporting documents & schematics – Failed

-Transporting bone modification liquid – Satisfactory

No further testing required.

Full data upload- 6.8.2021 https://t.co/bpVJhq5Ngr pic.twitter.com/BCKAyaEilh

