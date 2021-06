El actor mexicano, Tenoch Huerta, sería Namor en Black Panther 2

Desde el año pasado se empezó a rumorear de que Tenoch Huerta, actor mexicano, estaba en la mira de Marvel y Disney para un posible papel dentro del MCU. En el momento, se desconocía exactamente al personaje que podría interpretar, pero un reciente reporte sugiere que Huerta debutará como Namor en Black Panther: Wakanda Forever.

De acuerdo con el portal The Illuminerdi, Huerta y Marvel Studios ya habrían firmado el acuerdo para que el actor de vida a Namor en esta secuela como el principal antagonista del filme, pero evidentemente, esto no ha sido verificado. Huerta apareció recientemente en la serie de Netflix, Narcos: Mexico y en la película de terror Tigers Are Not Afraid. El actor también participará en The Forever Purge, la más reciente entrega en la franquicia de The Purge, este verano.

En los cómics, la rivalidad entre Wakanda y Atlantis es una que se ha mantenido constante a lo largo de múltiples historias. De hecho, se especula que Atlantis podría ser revelado durante The Eternals, otra película de Marvel que está prevista para lanzarse este año.

Via: ComicBook