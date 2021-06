Insomniac Games insinúa el posible remaster de Sunset Overdrive para PS5

Ahora que Insomniac Games ya forma parte oficial de los PlayStation Studios, los fans han estado pidiéndoles un relanzamiento de Sunset Overdrive para consolas PlayStation, pero al menos hasta ahora sus desarrolladores no han dicho nada oficial al respecto. Bueno, parece que finalmente podrían estar insinuando un posible remaster para PlayStation 5 o al menos eso se cree.

Estas últimas horas, como parte de una campaña promocional de Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac ha estado compartiendo varias imágenes de diferentes franquicias de PS Studios, como lo son Uncharted, Sly Cooper y Sunset Overdrive. Esto ha llevado a que los fans piensen que sus desarrolladores están insinuando algún tipo de remaster para PS5. Acá lo puedes ver tú mismo:

Clank: Is that another warbot getting sucked into a dimensional rift?@PlayStation #SunsetOverdrive #RatchetPS5Takeover #PlayStationStudiosFamily pic.twitter.com/vgUbHCDlUm

— Ratchet, Clank, and Rivet (@insomniacgames) June 7, 2021