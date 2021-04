Sony revela por accidente el servicio de PlayStation Plus Video Pass

Como sabrán, a partir del próximo 31 de agosto de 2021 será imposible adquirir nuevas películas y series por medio de la tienda digital de PlayStation. Ahora, el día de hoy se ha encontrado publicidad que apunta a la llegada de este tipo de entretenimiento para los usuarios de PS+ en un nuevo servicio bajo el nombre de “PlayStation Plus Video Pass”.

De acuerdo con VGC, este servicio estaría disponible del 22 de abril de 2021 al 22 de abril de 2022. Este fue el mensaje, el cual ya ha sido eliminado, que se encontró en el sitio oficial de Sony en Polonia:

“Un nuevo beneficio disponible por tiempo limitado en PlayStation Plus… PS Plus Video Pass es un servicio de prueba activo del 22.04.21 al 22.04.22. El beneficio de la suscripción está disponible para los usuarios de PS Plus en Polonia”.

Por el momento no se ha aclarado si este servicio será local o estará disponible a nivel global. De igual forma, actualmente no hay un comentario oficial por parte de Sony respecto a la PlayStation Plus Video Pass. Sin embargo, considerando que este servicio comenzará el día de mañana, de acuerdo con el banner polaco, es probable que tengamos más información al respecto en unas horas.

La división de televisión y cine de Sony cuenta con grandes producciones, tan solo en el póster filtrado podemos ver a Venom, Bloodshot y Zombieland: Double Tap. De igual forma, la compañía es dueña de Funimation, por lo que un gran catálogo de anime también se encuentra bajo el logo de esta empresa.

De igual forma, SIE ha mencionado que la compañía se encuentra trabajando en una respuesta a Xbox Game Pass, y parece que PlayStation Plus Video Pass podría ser una forma de hacerle frente a este servicio. Además de todo el contenido que ya está disponible, Sony se encuentra trabajando en las películas de Uncharted y Ghost of Tsushima, así como las series de The Last of Us y Twisted Metal, así que este nuevo servicio puede ser una forma sencilla de compartir estas producciones a los usuarios del PS4 y PS5.

Solo nos queda esperar a algún tipo de comunicado oficial.

