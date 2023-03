Solo 25% de los jugadores han terminado Hogwarts Legacy

El número de usuarios simultáneos activos en Steam para el juego de mundo abierto de Harry Potter, Hogwarts Legacy, ha disminuido significativamente a 75,000, lo que indica un declive en la popularidad del juego. Esta disminución en la actividad es comprensible, especialmente porque este año hay muchos otros grandes lanzamientos en el horizonte, y ha pasado un mes desde que el juego fue lanzado en PS5, Xbox Series X|S y PC por Warner y Avalanche.

Es posible que la magia vuelva a resurgir en mayo, cuando se lancen las versiones para PS4 y Xbox One, pero por ahora parece que los jugadores están prestando su atención a otros asuntos.

Aunque Hogwarts Legacy es un juego enorme que explota al máximo la licencia de Harry Potter, todavía tiene algunos aspectos que necesitan ser mejorados para una posible secuela, como la trama y algunos aspectos de los personajes.

Esto podría explicar por qué algunos jugadores han dejado el juego antes de tiempo, lo que parece ser un fenómeno común en grandes juegos de rol como The Witcher 3, Skyrim o Cyberpunk. Los datos de SteamDB reflejan esta disminución en la actividad del juego: de su pico máximo de más de 800.000 jugadores simultáneos, el fin de semana pasado solo había 75.000.

En Twitter, la usuaria @AdequateEmily, ha revelado una estadística decepcionante que muestra que Hogwarts Legacy no es diferente de otros juegos de rol de mundo abierto, a pesar de su popularidad. Aunque el juego puede ser más “casual” y atraer a más jugadores, no significa que todos completen la historia principal.

El logro “Héroe de Hogwarts”, que indica que se ha completado la trama principal, solo ha sido desbloqueado por el 25% (24,9%) de los jugadores de Hogwarts Legacy. Además, esta tasa de finalización solo se refiere a aquellos que han terminado la historia principal, pero el juego tiene muchas tareas, misiones y secretos adicionales por descubrir.

Cuando comparamos los datos de finalización de Hogwarts Legacy con otros juegos de rol como Skyrim o The Witcher 3, podemos ver que no es inusual que los jugadores no completen la historia principal. En el caso de Hogwarts Legacy, solo el 24,9% de los jugadores han desbloqueado el logro que demuestra que han terminado la trama principal del juego, pero esto es similar a otros juegos populares de rol.

Por ejemplo, en The Witcher 3, solo el 23,7% de los jugadores terminó la historia principal, mientras que en Skyrim, después de más de una década de su lanzamiento, solo el 31,5% de los jugadores pudieron concluir su épica historia. Aunque Hogwarts Legacy puede no haber tenido un gran éxito en cuanto a la finalización de su historia principal, como pasó con Red Dead Redemption 2, quizá en el futuro se convierta en un éxito de nuevo.

Hogwarts Legacy es un título destacado del año, sin embargo, como cualquier otro juego, no está exento de la influencia del tiempo. Actualmente, se encuentra disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC, aunque próximamente también estará disponible en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Vía: Hobby Consolas