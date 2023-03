Actor de Venom habría revelado la fecha de Marvel’s Spider-Man 2

Algo que no podemos negar, es que este año ha sido bastante flojo para PlayStation, dado que no han tenido grandes lanzamientos quitando de la ecuación a la llegada de PSVR2 y Horizon Call of The Mountain. Por ahora, la única exclusiva fuerte que Sony tiene para este año es Marvel’s Spider-Man 2, juego que al parecer ya tiene mes de lanzamiento.

En la plataforma de Twitter, el actor Tony Todd, quien está haciendo las actuaciones de Motion Capture para Venom, ha contestado a uno de los fans que ya están ansiosos por probar el juego. Mencionando que en teoría este debería llegar en septiembre, ya que la publicidad se estaría lanzando en agosto, algo un tanto apresurado para tratarse de algo grande.

Acá lo puedes checar:

Looks like September! Massive publicity coming in august. Commercials start dropping in august so I’m told. Hold on to your … and hold breath! Gonna be necessary

