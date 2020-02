Skull & Bones no llegará hasta 2021

A pesar de que Ubisoft estará lanzando cinco juegos AAA hasta marzo 2021, sabemos que no podemos esperar Splinter Cell, Beyond Good and Evil 2, o Skull & Bones. Este último parece ser que ha sufrido de múltiples reinicios en todo su ciclo de desarrollo, tal y como lo reporta Jason Schreier de Kotaku.

Skull & Bones fue anunciado inicialmente en E3 2017, y desde entonces ha sido víctima de muchos retrasos. Originalmente iba a debutar en 2018, pero eventualmente fue retrasado hasta 2019, y después otra vez para 2020. Aunque, cuando Ubisoft reveló su esquema de lanzamientos AAA para el siguiente año, el juego de piratas no se veía por ningún lado.

Además de los múltiples reinicios que sufrió el proyecto, Schreier también informa que su director creativo abandonó el desarrollo en 2018, generando más problemas durante su desarrollo:

Lots of reboots. Creative director left toward the end of 2018. It’ll be a while for that one still

