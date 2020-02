GTA V alcanza las 120 millones de copias vendidas

Desde su creación, la franquicia de Grand Theft Auto ha demostrado ser un tremendo éxito para Rockstar Games. GTA V en particular, siete años después de su debut, se sigue vendiendo sumamente bien, figurando en tablas de ventas de varios países del mundo y muchas veces, incluso superando a algunos lanzamientos recientes. De hecho, GTA V es el tercer videojuego mejor de todos los tiempos, y ahora ya ha superado las 120 millones de copias distribuidas a nivel mundial, quedando solo por detrás de Minecraft y Tetris, que han vendido 180 y 170 millones, respectivamente.

De acuerdo con Daniel Ahmad, analista en Niko Partners, Grand Theft Auto V vendió cerca de 20 millones de unidades en 2019, una cifra sumamente impresionante para un juego con tantos años en el mercado.

To add some additional context. This is how much GTA V has sold (roughly) each year.

2013: 32.5m

2014: 12.5m

2015: 15m

2016: 15m

2017: 15m

2018: 10m

2019: 20m

Total: 120m

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 6, 2020