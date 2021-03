Pope es un artista digital que se ha vuelto famoso por los diferentes diseños de PS5 y Xbox Series X|S que ha creado en los últimos meses. Aunque la mayoría de sus trabajos terminan siendo bocetos, en algunas ocasiones sus creaciones se vuelven realidad. Este es el caso de una skin de Batman para las nuevas consolas.

Recientemente, Pope reveló que un diseño inspirado en Batman para el PlayStation 5 y Xbox Series X ya están en desarrollo. Sin embargo, este trabajo no cuenta con la licencia oficial de Sony, Microsoft, DC o Warner Bros. De esta forma, por el momento se desconocen muchos detalles de esta producción, como el precio y fecha de lanzamiento.

So the skins are sent for production 👍🏻 look out for them soon pic.twitter.com/uezkwnviHv

— POPE (@POPeART_) March 4, 2021