Super Nintendo World en Universal Studios Japan abrirá sus puertas la próxima semana

Después de una serie de retrasos provocados por la pandemia del COVID-19, se ha revelado que la apertura de Super Nintendo World, el parque de diversiones en Universal Studios Japan, se llevará a cabo la próxima semana.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Super Nintendo World en Japón por fin abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo de 2021. Sin embargo, el número de asistentes permitidos será limitado, todos tendrán que utilizar mascarilla, y aquellos que entren al parque acatarán una serie de medidas de higiene y seguridad. Este fue el mensaje que se compartió:

Ya-hoo! The new grand opening date for #SuperNintendoWorld at Universal Studios Japan (@USJ_Official) is set for 3/18/2021!https://t.co/xKqmQeOeux pic.twitter.com/3WEJbG0YzP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 8, 2021