Hace un par de años, Shawn Layden, anteriormente el líder de Sony Worldwide Studios, abandonó abruptamente la compañía. Layden únicamente se despidió con un tweet, y los fans han especulado sobre la verdadera razón de su salida desde entonces. Platicando con Bloomberg, el ejecutivo finalmente explicó por qué se fue.

En las propias palabras de Layden:

“Es un trabajo para alguien joven. Yo sentí que ese momento era adecuado para ponerle un fin a mi legado. Sentí que era un buen momento para salirme y permitir a una nueva generación lanzar el PlayStation 5 al mercado. Vi la oportunidad y decidí tomarla. No podría estar más feliz.”

Layden dijo que los exitosos lanzamientos de Horizon Zero Dawn y God of War permitieron que el ejecutivo se sintiera cómodo con el trabajo que había hecho dentro de la compañía, y que no había mejor momento que ese para dejar atrás su legado.

A pesar de haberse salido hace dos años, muchos fans siguen considerando a Layden parte de PlayStation, al punto de que su cuenta de Twitter se ha convertido un buzón de quejas para cuando la comunidad no esté contenta con algún producto o anuncio de la compañía.

Fuente: Bloomberg