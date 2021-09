La próxima semana tendremos un nuevo PlayStation Showcase, y aunque es muy probable que tengamos otro vistazo a Death Stranding Director’s Cut durante el evento, la obra de Hideo Kojima exhibirá su último tráiler unos cuantos días antes. El creativo nipón ya le puso hora y fecha exacta y aquí los puedes conocer.

Mediante su cuenta de Twitter, Kojima Productions nos ha revelado cuándo es que podremos disfrutar del último tráiler para Death Stranding Director’s Cut:

Wednesday, September 8th, tune in to watch the “FINAL TRAILER” for DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT. You won’t want to miss it!

Airs on the KJP YouTube channel, Wednesday at 4PM/JST, 8AM/BST, 12AM/PST.https://t.co/PJQ6iBxsqj#DeathStranding pic.twitter.com/GYxu1IvbgK

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 3, 2021