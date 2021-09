Shang-Chi incluyó una referencia hacia Dragon Ball

La semana pasada finalmente se estrenó Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, uno de los muchos estrenados que Marvel Studios y Disney tienen planeado para finales de este año. Tanto la crítica como los fans consideran que el filme es uno de los mejores del año y del MCU, y si ya tuviste oportunidad de verla es probable que estés consciente sobre una interesante referencia hacia Dragon Ball que básicamente confirma la existencia de Goku dentro de este universo.

—– SPOILERS PARA SHANG-CHI A CONTINUACIÓN ——

Durante una de las escenas finales de la película, Shang-Chi ejecuta una técnica sumamente parecida al icónico Kamehameha de Goku, por lo que uno de sus personajes le contestó, ‘luce como un Kamehameha’, implicando que Dragon Ball sí existe dentro del MCU.

No te vayas a emocionar; esto no significa que algún día veremos a Goku pelear lado a lado contra los vengadores, y como te decía anteriormente, no es mas que una simple referencia a la obra de Akira Toriyama, pero una que los fans ciertamente apreciaron.

Via: News In 24