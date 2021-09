Desafortunadamente, se reporta que el actor Michael K. Williams, conocido por haber participado en la aclamada serie, The Wire, fue encontrado muerto hace un par de horas dentro de su apartamento en Nueva York. Fuentes del diario NY Post afirman que Williams pudo haber muerto debido a una sobredosis de heroína a sus 54 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, no hay evidencia de que alguien más hubiera entrado por la fuerza al departamento. Williams fue encontrado por su sobrino dentro de su penthouse en Kent Avenue a las 12PM del lunes, 6 de septiembre de 2021.

Williams actualmente se encuentra nominado a un Emmy 2021 como mejor actor secundario en Lovecraft Country. El actor saltó al estrellato por su papel como Omar Little en la serie de TV, The Wire, además de que también participó como el personaje Chalky White en Boardwalk Empire.

El actor ya se había pronunciado anteriormente sobre sus problemas con las drogas. En 2016, Williams mencionó que hubo una ocasión donde entró desesperadamente a una iglesia en Nueva Jersey para que lo apoyarán con esto:

“Cuando entre por esas puertas, estaba roto…. Esto fue, diría yo, cuando filmábamos la tercera temporada de The Wire.

Estaba drogado… Estaba cerca de destruir todo por lo que había trabajado, y entre por esas puertas, y me encontré con un hombre que ni siquiera había escuchado hablar sobre The Wire. Escribí mi nombre completo, y el pastor me dijo, ‘¿Cómo quieres que me dirija a ti, jovencito? Le dije, ‘bueno, mi nombre es Michael, pero puedes decirme Mike.'”