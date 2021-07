Servidores de Titanfall 2 en peligro tras un importante ataque cibernético

En general, Respawn Entertainment está atravesando unos días bastante difíciles. La semana pasada, un grupo de hackers desactivó los servidores de Apex Legends, y ahora Titanfall 2 ha sufrido otro fuerte ataque que también inhabilitó sus servidores en todo el mundo. Por suerte, sus desarrolladores parecen haber resuelto el problema pero los jugadores están preocupados de que este sea el fin del FPS.

El problema empezó después de que una serie de ataques DDoS provocaran un enorme aumento de lag para todos los usuarios. Eventualmente, esto provocó que los servidores fuesen desactivados mientras Respawn trabajaba en el problema, que como te decía antes, ya ha sido solucionado.

STATUS REPORT :// reports indicate that pc and xbox are officially completely ddosed and unplayable.

He has done it, utterly done it.

The hacker known as jeanue has destroyed titanfall 2 on all platforms. just an update on how the situation is going.

All platforms are down. pic.twitter.com/OxOX2kzFGX

— The_Pancake_Satan_666 (@PancakeSatan666) July 12, 2021