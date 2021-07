¿De qué tratará el nuevo Mass Effect? Los fans creen tener la respuesta

Durante The Game Awards 2020, BioWare reveló el primer teaser en video del siguiente Mass Effect, y desde entonces, los fans han estado tratando de conocer más detalles sobre él. Una teoría que se popularizó hace poco sugiere que este título podría ser el vínculo entre la trilogía original y Mass Effect Andromeda.

Vía Reddit, los fans no han dejado de especular desde que se mostró el teaser previamente mencionado, pero como te decía, una teoría en particular empezó a destacar por encima de los demás. Dicha teoría sugiere que el teaser en realidad es simbólico y no tiene conexión directa con el próximo Mass Effect, razón por la cual mostraron el logo de N7, a Liara T’Soni y un Reaper destruido en el fondo.

Sin embargo, también sugiere que la nueva entrega de la franquicia podría ser el “eslabón perdido” que nos contará la historia de lo que sucedió entre Mass Effect 3 y Andromeda. Para hacerlo, se tomaría que el final donde todo es destruido quede como canon. Por supuesto, BioWare no ha comentado nada al respecto, y tristemente deberemos esperar un rato más pues el estudio no estará presente en el próximo EA Play.

Via: Reddit