BioWare confirma su ausencia en el próximo EA Play

El próximo 22 de julio se estará llevando a cabo una nueva edición del EA Play Live, pero desafortunadamente, no tendremos novedades relacionadas a Dragon Age 4 ni el nuevo Mass Effect. Esto lo decimos porque BioWare acaba de confirmar su ausencia durante este futuro evento.

Vía Twitter, la cuenta oficial de la desarrolladora publicó lo siguiente:

We’re hard at work creating the next @dragonage and @masseffect games and have some exciting stuff coming to @SWTOR this year. While we won’t be showing anything at EA Play Live, be sure to check out our SWTOR Livestream at 12PM PT today for info on what’s to come!

— BioWare (@bioware) July 1, 2021