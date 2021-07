El juego de Space Jam: A New Legacy ya está disponible en Xbox Game Pass Ultimate

Space Jam: A New Legacy se estrenará en los cines el próximo 16 de julio de 2021. Sin embargo, si no puedes esperar para ver a LeBron James junto a Bugs Bunny, te dará gusto saber que el juego oficial de esta cinta ya está disponible para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate.

Así es, aquellos que tengan una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate pueden reclamar Space Jam: A New Legacy – The Game, un beat’em up con un estilo visual retro. Todos los que estén interesados, solo deben acceder a la aplicación de Game Pass en PC o móviles, y reclamar este título. Es importante mencionar que esta es una versión de acceso anticipado.

Si no cuentas con Game Pass Ultimate, no te preocupes, el próximo 15 de julio, el juego estará disponible de forma gratuita en Xbox y en la Microsoft Store. Space Jam: A New Legacy se estrenará en los cines y en HBO Max el próximo 16 de julio de 2021. En temas relacionados, Xbox anuncia un paquete con los tenis y controles especiales de esta película.

Vía: Xbox