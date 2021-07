Hackers atacan a Apex Legends para denunciar a los hackers que atacan a Titanfall

Hace un par de días, la comunidad de Apex Legends, el battle royale de EA, se vio envuelta en varios problemas. Todo comenzó cuando un grupo de hackers atacó los servidores de este título, impidiendo que fuera imposible conectarse a una partida. Este acto fue un grito de ayuda por parte de otros jugadores, quienes han señalado que el original Titanfall tiene problemas similares.

Durante el fin de semana pasado, Apex Legends fue hackeado, ocasionando que el siguiente comentario apareciera en pantalla: “Mensaje importante: visiten y compartan savetitanfall.com”. En este sitio se menciona que Titanfall, juego que se desarrolla en el mundo del battle royale, está siendo atacado por hacker que han impedido a varios jugadores disfrutar de las partidas de este FPS. Considerando que el original Titanfall solo ofrece multiplayer, prácticamente es imposible disfrutar de esta entrega.

De esta forma, el mensaje de los hackers de Apex Legends es una forma de llamar la atención sobre los problemas que otros hackers están causando en Titanfall. Aunque la respuesta por parte de Respawn, los desarrolladores de estos títulos, no fue tan pronta como los fans esperaban, se ha dejado en claro que los responsables ya estaban al tanto de estos problemas, y el ataque al battle royale solo ocasionó que estas personas trabajaran de más. Esto fue lo que comentó Ryan Rigney, director de comunicaciones:

Nobody wants to hear devs complain when DDoS attacks are still a problem we haven't solved. But this article is right.

I was holding my newborn nephew when I found out about the Apex hack. Had to hand him back, go work, and miss out on a day with family.https://t.co/i3sZkrZ760

— Ryan K. Rigney (@RKRigney) July 6, 2021