Rumor: Dark Souls 3 y más juegos recibirían FPS Boost en Xbox Series X|S próximamente

La última vez que recibimos un nuevo lote de juegos compatibles con FPS Boost en Xbox Series X y Series S fue en mayo. En ese entonces, Microsoft añadió esta función a 74 juegos de Xbox One y una reciente publicación sugiere que Dark Souls 3, junto con más títulos, recibirían mejoras de framerate en un futuro no muy lejano.

De acuerdo con una publicación de Xbox Italia en Instagram, Dark Souls 3 podría ser un juego que reciba FPS Boost dentro de poco, junto con otro lote de más títulos.

Al momento de redacción no se han dado más detalles al respecto, y la liga de “leer más” solo te lleva a una página genérica en el sitio web de Xbox, por lo que bien podría tratarse de un error. Podemos confirmar que hasta la fecha, Dark Souls 3 no cuenta con FPS Boost, pero si esta filtración de Xbox Italia resulta ser cierta, entonces no debería pasar mucho tiempo para que lo anuncien.

Via: Twitter