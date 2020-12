Seis meses después, TLOU II recibe un nuevo tráiler sobre su historia

Ahora que The Last of Us Part II lleva varios meses en el mercado, Naughty Dog ha decidido lanzar un tráiler totalmente nuevo que se enfoca en ciertos elementos de la historia que se mantuvieron un secreto previo a su lanzamiento. Específicamente, el video en cuestión lo protagoniza Abby, y nos cuenta más sobre su misión de venganza.

Por si todavía no lo has jugado, entonces te recomendamos saltártelo:

Scott Lowe, responsable de la comunicación para el estudio, explicó el por qué lanzar este tráiler ahora:

“Con el año llegando a su fin y los nuevos jugadores entrándole a TLOU II por primera vez durante las vacaciones, hemos armado un nuevo tráiler que provee un vistazo extendido a la historia, y por primera vez, se enfoca en el viaje emocional de Abby conforme se cruza con el de Ellie. Explora sus orígenes, y los acontecimientos que desatan su búsqueda de venganza.”

TLOU II recientemente obtuvo el juego del año en los Golden Joysticks Awards 2020, además de estar nominado en múltiples categorías para los Game Awards la siguiente semana. ¿Veremos una posible versión mejorada para PlayStation 5?

Fuente: Naughty Dog