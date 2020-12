Están regalando The Witcher para PC, y aquí te decimos cómo obtener tu copia

Nos encontramos a solo un par de días del lanzamiento de Cyberpunk 2077. De esta forma, CD Projekt Red quiere que te vayas preparando para su nuevo título, y no hay mejor forma de calentar motores para disfrutar de un gigantesco juego de mundo abierto, que con otro gigantesco juego de mundo abierto que puedes conseguir de forma gratuita en PC.

En esta ocasión, la oferta no proviene de Steam o la Epic Games Store, sino de GOG. Lo único que necesitas hacer es ingresar a esta tienda virtual, convertirte en usuario de GOG Galaxy, y listo. Así de fácil puedes conseguir una copia gratuita de The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut, una versión con más contenido y algunas mejoras del clásico de 2007.

#Cyberpunk2077 is just around the corner, but you just can’t wait to embark on a grand adventure?

Stay in touch with us & get a free copy of The Witcher: Enhanced Edition in GOG GALAXY! 💜

More info 👉 https://t.co/MXYF51bpLu

Download here 👉 https://t.co/aZZHMpb6dL pic.twitter.com/3pcggZcBlV

— GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) December 4, 2020